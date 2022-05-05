Eintracht Frankfurt 1-0 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt ile West Ham United, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşmada İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çaldı.
Büyük bir heyecana sahne olan müsabakadan 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekip finale yükseldi. Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Borre kaydetti.
WEST HAM 10 KİŞİ KALDI!
İngiliz ekibi maçın henüz 19. dakikada 10 kişi kaldı. Cresswell direkt gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Frankfurt finalde Rangers ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki final 18 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.