Haberler UEFA Avrupa Ligi Eintracht Frankfurt 1-0 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt 1-0 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında İngiliz temsilcisi West Ham United'ı konuk etti. Zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekip finale adını yazdıran taraf oldu. Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Borre kaydetti. West Ham'da Cresswell 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte Eintracht Frankfurt - West Ham United maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 23:59
Eintracht Frankfurt 1-0 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt ile West Ham United, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşmada İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çaldı.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakadan 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekip finale yükseldi. Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Borre kaydetti.

WEST HAM 10 KİŞİ KALDI!
İngiliz ekibi maçın henüz 19. dakikada 10 kişi kaldı. Cresswell direkt gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Frankfurt finalde Rangers ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki final 18 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.


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