Dev kapışma

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu kupası, bugün oynanacak finalle sahibini bulacak. Finalde İspanya'nın Villarreal ve İngiltere'nin Manchester United takımları, 22.00'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Müsabakayı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber'den yayımlanacak. Koronavirüs nedeniyle maçı 9 bin 500 taraftar, tribünlerden takip edebilecek.

TÜM MAÇLAR 0-0 BITTI

Finalde takımların her biri, maçın normal süresi boyunca 5 oyuncu değişikliği hakkı kullanabilecek. Finalin uzatmalara gitmesi halinde takımlara fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı verilecek. Öte yandan Villarreal ile Manchester United, Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak. İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önce 4 kez kapıştı. Bu maçların hiçbirinde kazanan taraf olmadı. Tüm karşılaşmalar 0-0 sonuçlandı.

DEVLER LİGİ FİNALİNE 16 BİN 500 TARAFTAR

Şampiyonlar Ligi'nde 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'de M. City-Chelsea arasındaki final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak. Maçta iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde olacak, genel için ayrılan 1700 bilet dün satışa çıktı.