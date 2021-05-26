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Dev kapışma

UEFA Kupası bugün sahibini bulacak. ile M. United ’daki finalde kapışacak. Kazanan ’nın 2 numaralı kupasını müzesine götürecek...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Dev kapışma

UEFA 2020-2021 sezonu kupası, bugün oynanacak finalle sahibini bulacak. Finalde İspanya'nın ve 'nin takımları, 22.00'de 'daki 'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Müsabakayı, Fransız hakem yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber'den yayımlanacak. Koronavirüs nedeniyle maçı 9 bin 500 taraftar, tribünlerden takip edebilecek.

TÜM MAÇLAR 0-0 BITTI

Finalde takımların her biri, maçın normal süresi boyunca 5 oyuncu değişikliği hakkı kullanabilecek. Finalin uzatmalara gitmesi halinde takımlara fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı verilecek. Öte yandan Villarreal ile Manchester United, Ligi'nde ilk kez karşılaşacak. İki takım, 'nde ise daha önce 4 kez kapıştı. Bu maçların hiçbirinde kazanan taraf olmadı. Tüm karşılaşmalar 0-0 sonuçlandı.

DEVLER LİGİ FİNALİNE 16 BİN 500 TARAFTAR

Şampiyonlar Ligi'nde 29 Mayıs Cumartesi günü 'de M. City- arasındaki final maçına maksimum 16 bin 500 seyirci alınacak. Maçta iki takımdan 6'şar bin taraftar tribünde olacak, genel için ayrılan 1700 bilet dün satışa çıktı.

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