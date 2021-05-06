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3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

rövanş karşılaşmasında sahasında 'ı konuk etti. devi mücadeleyi 3-2 kaybetmesine karşın ilk maçta aldığı farklı galibiyetle adını finale yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 23:54 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 00:05
Roma Manchester United 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

rövanş karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. İlk maçı 6-2 kazanan devi, rövanşta rakibine 3-2 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleye 6-2'lik skorun verdiği rahatlıkla çıkan Manchester United, 39. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz devinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Roma, 57. dakikada Dzeko ve 60. dakikada Cristante'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. 68. dakikada Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani yeniden sahneye çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada son sözü Zalewski söyledi. Roma'nın 19 yaşındaki hücum oyuncusu 83. dakikada attığı golle skoru 3-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma mücadeleyi 3-2 kazandı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Manchester United toplamda 8-5'lik skorla final biletini kapan taraf oldu.

Manchester United finalde 'i saf dışı bırakan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

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