Roma Manchester United 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Roma ile Manchester United kozlarını paylaştı. İlk maçı 6-2 kazanan İngiliz devi, rövanşta rakibine 3-2 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.



Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleye 6-2'lik skorun verdiği rahatlıkla çıkan Manchester United, 39. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz devinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Roma, 57. dakikada Dzeko ve 60. dakikada Cristante'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. 68. dakikada Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani yeniden sahneye çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada son sözü Zalewski söyledi. Roma'nın 19 yaşındaki hücum oyuncusu 83. dakikada attığı golle skoru 3-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma mücadeleyi 3-2 kazandı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Manchester United toplamda 8-5'lik skorla final biletini kapan taraf oldu.

Manchester United finalde Arsenal'i saf dışı bırakan İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.