Son dakika: Sivasspor'dan Villarreal maçı öncesi corona virüsü açıklaması! 4 isim pozitif

Sivasspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal karşısında kritik bir sınav verecek olan kırmızı-beyazlıların resmi hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan Covid-19 testlerinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin pozitif çıktığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Villarreal maçı öncesi; A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.

4 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili prokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır.