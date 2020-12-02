Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika: Sivasspor'dan Villarreal maçı öncesi corona virüsü açıklaması! 4 isim pozitif

Son dakika: 'dan maçı öncesi açıklaması! 4 isim pozitif

, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği maçı öncesinde açıklamasında bulundu. Kırmızı-beyazlılar resmi hesabından, takıma yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcu ve teknik heyetten 2 kişinin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:28 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:55
Son dakika: Sivasspor'dan Villarreal maçı öncesi corona virüsü açıklaması! 4 isim pozitif

'da şoku yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde karşısında kritik bir sınav verecek olan kırmızı-beyazlıların resmi hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan Covid-19 testlerinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Villarreal maçı öncesi; A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.

4 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili prokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır.

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