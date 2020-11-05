Avrupa Ligi'nde Nice'le karşılaşacak Slavia Prag'ın 14 oyuncusu kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Nice ile karşılaşacak olan Çekya ekibi Slavia Prag'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Takımda artan vakalar nedeniyle, Nice maçı kadrosuna yazılabilecek sadece 14 futbolcu kaldı.

Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky yaptığı açıklamada, "Sahaya sürebileceğimiz 11 futbolcumuz olduğu sürece bu maçı oynayacağız. Defansımız azaldı. B takımdan 5 oyuncu aldık. Bu sefer bizim başımıza geldi. Gelecek sefer başka bir takımda da olabilir. Hayat bu" ifadelerini kullandı.