Haberler UEFA Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde Nice'le karşılaşacak Slavia Prag'ın 14 oyuncusu kaldı

'nde 'le karşılaşacak 'ın 14 oyuncusu kaldı

'nde Fransız ekibi ile karşılaşacak olan 'da corona virüsü vakaları nedeniyle kadroya yazılabilecek sadece 14 oyuncu kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:42
Avrupa Ligi'nde Nice'le karşılaşacak Slavia Prag'ın 14 oyuncusu kaldı

'nde Fransız temsilcisi ile karşılaşacak olan Çekya ekibi 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Takımda artan vakalar nedeniyle, Nice maçı kadrosuna yazılabilecek sadece 14 futbolcu kaldı.

Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky yaptığı açıklamada, "Sahaya sürebileceğimiz 11 futbolcumuz olduğu sürece bu maçı oynayacağız. Defansımız azaldı. B takımdan 5 oyuncu aldık. Bu sefer bizim başımıza geldi. Gelecek sefer başka bir takımda da olabilir. Hayat bu" ifadelerini kullandı.

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