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1-4 Lille | MAÇ SONUCU

'nde heyecan ilk hafta mücadeleleri ile sürdü. , ve 'in forma giydiği Lille H Grubu ilk maçında Çek Cumhuriyeti ekibi 'a konuk oldu. Fransız ekibi mücadeleyi 4-1 kazanırken, Yusuf Yazıcı harika oyunuyla herkesi büyüledi. Milli yıldız güzel oyununu 3'de golle süsledi. Burak Yılmaz ise 63. dakikada oyuna dahil oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 00:08
Sparta Prag 1-4 Lille | MAÇ SONUCU

H Grubu ilk maçında sahasında Fransız ekibi Lille'i ağırladı. Milli futbolcularımız , ve 'in de forma giydiği Lille mücadeleyi 4-1 gibi net bir skorla kazanırken Fransız ekibinin 3 golünü Yusuf Yazıcı kaydederek hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Zeki Çelik mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken, Burak Yılmaz 63. dakikada David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu. Öte yandan ev sahibi ekipte Krejci 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Lille gruptaki ilk maçında hanesine 3 puan yazdırarak liderliğe yükseldi. Grubun bir diğer maçında ise Celtic'in konuğu Serie A'nın köklü kulübü Milan'dı. Karşılaşma konuk ekip Milan'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk maçlar sonrası H Grubu'nda sıralama şöyle oldu. 1. Lille (3 Puan), 2. Milan (3 Puan), 3. Celtic (0 Puan), 4. Sparta Prag (0 Puan)

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