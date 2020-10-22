Sparta Prag 1-4 Lille | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Sparta Prag sahasında Fransız ekibi Lille'i ağırladı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille mücadeleyi 4-1 gibi net bir skorla kazanırken Fransız ekibinin 3 golünü Yusuf Yazıcı kaydederek hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Zeki Çelik mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken, Burak Yılmaz 63. dakikada David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu. Öte yandan ev sahibi ekipte Krejci 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Lille gruptaki ilk maçında hanesine 3 puan yazdırarak liderliğe yükseldi. Grubun bir diğer maçında ise Celtic'in konuğu Serie A'nın köklü kulübü Milan'dı. Karşılaşma konuk ekip Milan'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk maçlar sonrası H Grubu'nda sıralama şöyle oldu. 1. Lille (3 Puan), 2. Milan (3 Puan), 3. Celtic (0 Puan), 4. Sparta Prag (0 Puan)