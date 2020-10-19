Haberler Fransa Ligue 1 Burak ve Yusuf attı Lille derbiyi aldı

Burak ve Yusuf attı derbiyi aldı

 Ligue 1'de ile Lens arasında oynanan mücadeleye Türk yıldızlar damgasını vurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:37 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Burak ve Yusuf attı Lille derbiyi aldı

Ligue 1'de ile Lens arasında oynanan mücadeleye Türk yıldızlar damgasını vurdu. Nord derbisi olarak geçen mücadeleyi 4-0 kazanan Lille'de iki golü ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Zeki Çelik'in de 90 dakika mücadele ettiği mücadelede diğer golleri Bamba ve Ikone kaydetti. Namağlup olan Lille, 17 puanla liderliğini sürdürdü.

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