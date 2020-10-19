Burak ve Yusuf attı Lille derbiyi aldı

Fransa Ligue 1'de Lille ile Lens arasında oynanan mücadeleye Türk yıldızlar damgasını vurdu. Nord derbisi olarak geçen mücadeleyi 4-0 kazanan Lille'de iki golü Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Zeki Çelik'in de 90 dakika mücadele ettiği mücadelede diğer golleri Bamba ve Ikone kaydetti. Namağlup olan Lille, 17 puanla liderliğini sürdürdü.