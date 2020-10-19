Fransa Ligue 1'de Lille ile Lens arasında oynanan mücadeleye Türk yıldızlar damgasını vurdu. Nord derbisi olarak geçen mücadeleyi 4-0 kazanan Lille'de iki golü Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Zeki Çelik'in de 90 dakika mücadele ettiği mücadelede diğer golleri Bamba ve Ikone kaydetti. Namağlup olan Lille, 17 puanla liderliğini sürdürdü.
Burak ve Yusuf attı Lille derbiyi aldı
Fransa Ligue 1'de Lille ile Lens arasında oynanan mücadeleye Türk yıldızlar damgasını vurdu.
Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:37 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50