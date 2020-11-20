Haberler Fransa Ligue 1 Ligue 1'in şu ana kadarki en iyi 11'inde Zeki Çelik de yer aldı!

Ligue 1'in şu ana kadarki en iyi 11'inde de yer aldı!

1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu , Fransız basını tarafından sezona en iyi başlangıç yapan 11 oyuncu arasında gösterildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:06
Ligue 1'in şu ana kadarki en iyi 11'inde Zeki Çelik de yer aldı!

ekiplerinden Lille'de forma giyen Türk futbolcuların performansı günden güne artıyor. Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın iki kez yaptığı hat-trick'le beraber 'ın ligdeki golleri ve 'in istikrarı da dikkat çekiyor.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de her hafta futbolcu performanslarına göre bir puan belirleyip 'haftanın en iyi 11'ini' oluşturuyor. Gazete, ligdeki ilk 10 haftada en çok puan toplayan oyunculardan kurulu bir 11 belirledi. Lille forması giyen 5 oyuncunun yer aldığı bu 11'de, milli defans oyuncusu Zeki Çelik de kendisine yer buldu.

En iyi 11'e Lille'den giren diğer oyuncular ise Botman, Sanches, Fonte ve Bamba oldu.


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