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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 Fransız ekibine Devler Ligi müjdesi!

Rennes 'ne katılıyor

Rennes Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 'nde yarı finalistlerin netleşmesinin ardından gelecek sezon Devler Ligi'ne direkt katılm hakkı elde etti.

temsilcisi Rennes, 'nde yarı finalistlerin belli olmasının ardından gelecek sezon UEFA 'ne direkt katılma hakkı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Inter, , ve Sevilla, liglerinde geride kalan sezon aldıkları sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Bu takımların UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesiyle ülke klasmanında beşinci sırada yer alan Fransa'nın lig üçüncüsüne "Devler Ligi" yolu açılmış oldu.

Geçen sezon Fransa ligini üçüncü sırada tamamlayan Rennes, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak.

  1. 12.08.2020
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