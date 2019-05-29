Avrupa Ligi 2018-19 finali, bu yıl Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak. Chelsea - Arsenal, 2015 yılında hizmete giren, EURO 2020'de 3 maça ev sahipliği de yapacak olan Bakü Olimpik Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı:

CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAHANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu akşam Türkiye Saati ile 22.00'da başlayacak Chelsea Arsenal maçını beIN Sports kanalından CANLI yayınla izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER:

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson, Jorginho, Barkley (Kante), Kovacic, Willian, Hazard, Giroud.

ARSENAL: Leno, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Mesut Özil, Lacazette, Aubameyang.

İLKLERİN MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR), ilk kez bu maçta kullanılacak.? Chelsea Arsenal maçını özel kılan ayrıntılardan biri de; maçın uzatmaya gitmesi halinde ilk kez takımların birer kez 4. oyuncu değişikliğini kullanabilecek olması.

HAKEMLER...

Hakem: Gianluca Rocchi (İtalya)

Yardımcı hakem: Filippo Meli, Lorenzo Manganelli (İtalya)

4. hakem: Daniele Orsato (İtalya)

VAR hakemi: Massimiliano Irrati (İtalya)

VAR yardımcıları: Marco Guida (İtalya), Szymon Marciniak (Polonya)

Ofsayt VAR: Pawel Sokolnicki (Polonya)

EN SON 2004 YILINDA KARŞILAŞTILAR

İki takım en son 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti.? Chelsea, iki maç sonunda Arsenal'a 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmişti.

İŞTE İDDAA ORANLARI!

İddaa, Avrupa Ligi Finali'nde oynanacak Chelsea-Arsenal maçı için oranları belirledi. Chelsea'nin galibiyeti için 2.1, Arsenal için 2.6, beraberlik ihtimaline de 2.9 oran belirlendi. Kuponların 2.5 gol üstü seçeneğini işaretleyen bahisseverler 1.70, 2.5 gol altı oynayanlar ise 1.65 kazanacak.

AYNI ÜLKE TAKIMLARINA KARŞI MAÇLARI...

Chelsea, Avrupa'da 18. kez İngiltere takımlarına karşı mücadele edecek. "Maviler", önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Arsenal ise ülkesinin takımlarıyla Avrupa'daki 7. maçına çıkacak. Avrupa'da İngiltere ekiplerine karşı galibiyet alamayan Arsenal, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İNGİLTERE TAKIMLARININ FİNALLERİ

İngiltere temsilcileri, bu seneye kadar Avrupa kupalarında iki kez finalde kozlarını paylaştı. UEFA Kupası'nın 1972'deki finalinde Tottenham, Wolverhampton'ı 2-1 ve 1-1'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.

İngiltere takımlarının Avrupa'daki diğer finalinde Manchester United, 2008'de Chelsea'yi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Bu sezon ise iki kupada da İngiltere takımları final oynayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham-Liverpool, Avrupa Ligi finalinde de Arsenal-Chelsea maçları yapılacak.

YEREL KUPALARDA 197. KEZ...

Arsenal ile Chelsea, İngiltere'nin yerel organizasyonlarında 197 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Arsenal 77, Chelsea de 63 kez galip geldi. İki takım arasındaki 57 mücadele, berabere sona erdi. Arsenal, rakibine son 8 maçta sadece bir kez kaybetti.

Taraflar, bu sezon karşılaştıkları iki resmi maçta birer galibiyet aldı. Chelsea, ligde sezonun ilk devresinde ağırladığı Arsenal'ı 3-2 mağlup etti. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Arsenal, sahasında 2-0 kazandı.