UEFA'dan FFP açıklaması
UEFA'dan Finansal Fair Play'la ilgili olarak Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye ise kötü haber geldi.
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