Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Avrupa Ligi çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi... Çeyrek final ilk maçları 11 Nisan rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak...
İşte Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
Napoli - Arsenal
Villarreal - Valencia
Benfica - Frankfurt
Slavia Praha - Chelsea
Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri:
Napoli / Arsenal - Villarreal / Valencia
Benfica / Frankfurt - Slavia Praha / Chelsea
- 15.03.2019
- Güncelleme: 15.03.2019 15:27
-
Leicester Fenerbahçe'den Eljif Elmas’ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
uzman analist hemen hiç düşünmeyin satın gitsin. ömer faruk beyaz varken elif elmas trışka sıradan bi topçu. derhal satın hiç ikiletmeyin bile
-
Trabzonlu Olcay
Toplam 2
Yorum
Mustafa KUL Olcay kardeşimizin bu tavrına şapka çıkartılır. Trabzonlu taraftarlar ona gereken değeri verecektir. Olcay kardeşim biz zaten seni seviyoruz
-
Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!
Toplam 2
Yorum
ÇÖKMÜŞ TÜRK FUTBOLU BU KADROLAR KORUNUP BUNDAN SONRA YAPILACAK TRANSFERLERDE UYGULANMALI. ÇÖKMÜŞ TÜRK FUTBOLU DAHA DA ÇÖKERTİLMEMELİ.
Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.