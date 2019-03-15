Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
15 Mart 2019, Cuma
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çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

kuraları 'nin Nyon kentinde çekildi... Çeyrek final ilk maçları 11 Nisan rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak...


İşte Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
Napoli - Arsenal
Villarreal - Valencia
Benfica - Frankfurt
Slavia Praha - Chelsea

Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri:
Napoli / Arsenal - Villarreal / Valencia
Benfica / Frankfurt - Slavia Praha / Chelsea


  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 15:27
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