Kalkavan ve Meler yönetti, Leipzig ve Maribor turladı
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynanırken, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleler de sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynanırken, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleler de sona erdi.
Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın Kalkavan'ın yardımcılıklarını yaptığı mücadelede İsveç ekibi Hacken ile Alman takımı RB Leipzig 1-1 berabere kaldı. İlk maçı kendi sahasında 4-0 kazanan Leipzig, bir üst tura yükselen taraf oldu.
Halil Umut Meler'in yönettiği, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu'nun Meler'in yardımcılıklarını yaptığı mücadelede ise Slovenya'nın Maribor takımı, Gürcistan ekibi Chikhura Sachkhere'yi 0-0'ın rövanşında 2-0 mağlup ederek üçüncü ön eleme turuna yükselen bir başka takım olmayı başardı.
- 3.8.2018 00:07
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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