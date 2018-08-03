Kalkavan ve Meler yönetti, Leipzig ve Maribor turladı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Kalkavan ve Meler yönetti, Leipzig ve Maribor turladı

    Kalkavan ve Meler yönetti, Leipzig ve Maribor turladı

    UEFA ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynanırken, ve 'in yönettiği mücadeleler de sona erdi.

    UEFA ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynanırken, ve 'in yönettiği mücadeleler de sona erdi.

    'ın düdük çaldığı, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın Kalkavan'ın yardımcılıklarını yaptığı mücadelede ekibi Hacken ile Alman takımı RB Leipzig 1-1 berabere kaldı. İlk maçı kendi sahasında 4-0 kazanan Leipzig, bir üst tura yükselen taraf oldu.
    'in yönettiği, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu'nun Meler'in yardımcılıklarını yaptığı mücadelede ise Slovenya'nın Maribor takımı, ekibi 'yi 0-0'ın rövanşında 2-0 mağlup ederek üçüncü ön eleme turuna yükselen bir başka takım olmayı başardı.

    1. 3.8.2018 00:07
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