UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk ayağı tamamlandı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    UEFA 'nde 1. ön eleme turunun ilk ayağı tamamlandı

    UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk ayağı tamamlandı

    UEFA 1. ön eleme turu ilk ayağında, 'ın üst turdaki muhtemel rakiplerinden ekibi B36 Torshavn ile Karadağ temsilcisi OFK Titograd 0-0 berabere kaldı.

    Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turunun ilk ayağı, 40 karşılaşmayla sona erdi.

    'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde, ekibi B36 Torshavn, konuk ettiği Karadağ temsilcisi OFK Titograd ile 0-0 berabere kaldı.

    1. ön eleme turu rövanşları, 17-19 Temmuz'da oynanacak.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Pyunik () - Vardar (Makedonya): 1-0

    Ventspils () - Luftetari (Arnavutluk): 5-0

    Chikhura () - Beitar Kudüs (İsrail): 0-0

    Rudar Velenje (Slovenya) - Tre Fiori (): 7-0

    Partizani (Arnavutluk) - Maribor (Slovenya): 0-1

    KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kopenhag (Danimarka): 0-1

    Levadia (Estonya) - Dundalk (İrlanda): 0-1

    Trakai (Litvanya) - Irtysh (Kazakistan): 0-0

    Narva Trans (Estonya) -Zeljeznicar (): 0-2

    Balzan (Malta) - Keşla (): 4-1

    Lahti (Finlandiya) - Hafnarfjördur (İzlanda): 0-3

    Gebele (Azerbaycan) - Progres Niederkorn (Lüksemburg): 0-2

    Ilves (Finlandiya) - Slavia Sofia (): 0-1

    Liepaja (Letonya) - Hacken (İsveç): 0-3

    Milsami (Moldova) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-4

    Ferencvaros () - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1

    Anorthosis () - Laçi (Arnavutluk): 2-1

    Petrocub (Moldova) - Osijek (Hırvatistan): 1-1

    Connah's Quay (Galler) - Shakhtyor (Belarus): 1-3

    (İrlanda) - (Belarus): 0-2

    Neftçi (Azerbaycan) - Ujpest (Macaristan): 3-1

    Stumbras (Litvanya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

    CSKA Sofya (Bulgaristan) - Riga (Letonya): 1-0

    IBV (İzlanda) - Sarpsborg (Norveç): 0-4

    Engordany (Andorra) - Kairat (Kazakistan): 0-3

    Gornik Zabrze (Polonya) - Zaria Balti (Moldova): 1-0

    B36 Torshavn (Faroe Adaları) - OFK Titograd (Karadağ): 0-0

    Racing Union (Lüksemburg) - Viitorul (Romanya): 0-2

    Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Domzale (Slovenya): 2-2

    Shamrock Rovers (İrlanda) - AIK (İsveç): 0-1

    Rudar Pljevlja (Karadağ) - Partizan (): 0-3

    Buducnost Podgorica (Karadağ) - Trencin (Slovakya): 0-2

    Hibernian (İskoçya) - NSI Runavik (Faroe Adaları): 6-1

    Lech Poznan (Polonya) - Gandzasar-Kapan (Ermenistan): 2-0

    Cliftonville () - Nordsjaelland (Danimarka): 0-1

    Spartak Subotica (Sırbistan) - Coleraine (Kuzey İrlanda): 1-1

    Rangers (İskoçya) - Shkupi (Makedonya): 2-0

    Radnicki Nis (Sırbistan) - Gzira United (Malta): 4-0

    Dunajska Streda (Slovakya) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-1

    Stjarnan (İzlanda) - Nömme Kalju (Estonya): 3-0

    1. 13.7.2018 03:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk ayağı tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN