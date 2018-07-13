UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk ayağı tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında, Beşiktaş'ın üst turdaki muhtemel rakiplerinden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile Karadağ temsilcisi OFK Titograd 0-0 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turunun ilk ayağı, 40 karşılaşmayla sona erdi.
Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, konuk ettiği Karadağ temsilcisi OFK Titograd ile 0-0 berabere kaldı.
1. ön eleme turu rövanşları, 17-19 Temmuz'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Pyunik (Ermenistan) - Vardar (Makedonya): 1-0
Ventspils (Letonya) - Luftetari (Arnavutluk): 5-0
Chikhura (Gürcistan) - Beitar Kudüs (İsrail): 0-0
Rudar Velenje (Slovenya) - Tre Fiori (San Marino): 7-0
Partizani (Arnavutluk) - Maribor (Slovenya): 0-1
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kopenhag (Danimarka): 0-1
Levadia (Estonya) - Dundalk (İrlanda): 0-1
Trakai (Litvanya) - Irtysh (Kazakistan): 0-0
Narva Trans (Estonya) -Zeljeznicar (Bosna Hersek): 0-2
Balzan (Malta) - Keşla (Azerbaycan): 4-1
Lahti (Finlandiya) - Hafnarfjördur (İzlanda): 0-3
Gebele (Azerbaycan) - Progres Niederkorn (Lüksemburg): 0-2
Ilves (Finlandiya) - Slavia Sofia (Bulgaristan): 0-1
Liepaja (Letonya) - Hacken (İsveç): 0-3
Milsami (Moldova) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-4
Ferencvaros (Macaristan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1
Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Laçi (Arnavutluk): 2-1
Petrocub (Moldova) - Osijek (Hırvatistan): 1-1
Connah's Quay (Galler) - Shakhtyor (Belarus): 1-3
Derry City (İrlanda) - Dinamo Minsk (Belarus): 0-2
Neftçi (Azerbaycan) - Ujpest (Macaristan): 3-1
Stumbras (Litvanya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Riga (Letonya): 1-0
IBV (İzlanda) - Sarpsborg (Norveç): 0-4
Engordany (Andorra) - Kairat (Kazakistan): 0-3
Gornik Zabrze (Polonya) - Zaria Balti (Moldova): 1-0
B36 Torshavn (Faroe Adaları) - OFK Titograd (Karadağ): 0-0
Racing Union (Lüksemburg) - Viitorul (Romanya): 0-2
Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Domzale (Slovenya): 2-2
Shamrock Rovers (İrlanda) - AIK (İsveç): 0-1
Rudar Pljevlja (Karadağ) - Partizan (Sırbistan): 0-3
Buducnost Podgorica (Karadağ) - Trencin (Slovakya): 0-2
Hibernian (İskoçya) - NSI Runavik (Faroe Adaları): 6-1
Lech Poznan (Polonya) - Gandzasar-Kapan (Ermenistan): 2-0
Cliftonville (Kuzey İrlanda) - Nordsjaelland (Danimarka): 0-1
Spartak Subotica (Sırbistan) - Coleraine (Kuzey İrlanda): 1-1
Rangers (İskoçya) - Shkupi (Makedonya): 2-0
Radnicki Nis (Sırbistan) - Gzira United (Malta): 4-0
Dunajska Streda (Slovakya) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-1
Stjarnan (İzlanda) - Nömme Kalju (Estonya): 3-0
- 13.7.2018 03:37
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk ayağı tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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