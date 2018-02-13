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    13 Şubat 2018, Salı
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    Çekişmeli maçta kazanan yok

    Çekişmeli maçta kazanan yok

    son 32 turu ilk maçında , konuk ettiği CSKA ile 0-0 berabere kaldı.

    'nde son 32 turu, ekibi ile Rus temsilcisi CSKA arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

    'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ile CSKA yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

    İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Çarşamba günü Moskova'da oynanacak.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
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