Çekişmeli maçta kazanan yok
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız, konuk ettiği CSKA Moskova ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Rus temsilcisi CSKA Moskova arasında oynanan karşılaşma ile başladı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Kızılyıldız ile CSKA Moskova yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Çarşamba günü Moskova'da oynanacak.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 22:21
-
Galatasaray Terim'le yeniden zirvede
Toplam 2
Yorum
ASLAN Takım böyle yönetilir komadaki oyunları uyandırdı Terim. Her maç uğradığımız haksızlıklara rağmen sezon sonu şampiyonuz bu böyle biline.
-
Menajerinden G.Saray açıklaması
Toplam 1
Yorum
aslan Cengizi takımda görmek isterim ama şuan daha iyisi var yedek kalır. Umarım birgün Galatasaray forması giyer.
-
Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk li olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ! maçta yapılabilecek taşkınlıklar bjk pahalıya patlar yerinde ve isabetli...
Çekişmeli maçta kazanan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.