Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

ANCELOTTI'DEN ARDA'YA SAMİMİ AÇIKLAMA Madrid merkezli Defensa Central'in haberine göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'e neden böyle bir karar verdiğini maçtan sonra bizzat anlattı.

"Sen harika bir oyuncusun. Bu kulüpte büyük işler başaracaksın. Ama bugün Brahim'in sağ kanatta alanları daha iyi değerlendireceğini düşündük. Ayrıca Modric'i oyuna alarak orta sahadaki dengeyi yeniden kurmak istedik çünkü skor olarak gerideydik. Bu nedenle seni kenara almak zorunda kaldık."