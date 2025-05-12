Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”
İspanya LaLiga'da Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren El Clasico, bu kez Türk futbolseverler için ayrı bir heyecana sahne oldu. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, dev derbide ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak yıldız oyuncu devre arasında oyundan alındı. Maç sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda ile yaptığı özel konuşma basına yansıdı. İşte o konuşma…
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Ancak ilk yarının sonunda kontrolü kaybeden Madrid ekibi, soyunma odasına 4-2 geride gitti.
Bu şok tablo, ikinci yarı öncesinde Ancelotti'yi değişiklik yapmaya itti.
ARDA 45 DAKİKADA KENARA ALINDI
İlk yarıda istenilen etkiyi yaratamayan Arda Güler, devre arasında oyundan alındı. Yerine Brahim Diaz oyuna dahil oldu.
ANCELOTTI'DEN ARDA'YA SAMİMİ AÇIKLAMA
Madrid merkezli Defensa Central'in haberine göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'e neden böyle bir karar verdiğini maçtan sonra bizzat anlattı.
İtalyan teknik adamın genç futbolcuya şu sözleri söylediği aktarıldı:
"Sen harika bir oyuncusun. Bu kulüpte büyük işler başaracaksın. Ama bugün Brahim'in sağ kanatta alanları daha iyi değerlendireceğini düşündük. Ayrıca Modric'i oyuna alarak orta sahadaki dengeyi yeniden kurmak istedik çünkü skor olarak gerideydik. Bu nedenle seni kenara almak zorunda kaldık."
Arda Güler'in de Ancelotti'nin kararını anlayışla karşıladığı ve herhangi bir memnuniyetsizlik göstermediği belirtildi.
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