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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Avrupa’dan Futbol Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

İspanya LaLiga'da Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren El Clasico, bu kez Türk futbolseverler için ayrı bir heyecana sahne oldu. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, dev derbide ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak yıldız oyuncu devre arasında oyundan alındı. Maç sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda ile yaptığı özel konuşma basına yansıdı. İşte o konuşma…

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 16:25
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Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

Son haftalarda sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Arda Güler, Celta Vigo maçındaki 1 gol 1 asistlik oyunuyla ilk 11 için güçlü bir aday olmuştu.

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

Taraftarın ve medyanın baskısıyla Arda'yı nihayet ilk 11'e alan Carlo Ancelotti, genç oyuncuya El Clasico gibi büyük bir maçta şans tanıdı.

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

REAL MADRID 2-0'DAN 4-2 GERİYE DÜŞTÜ

Maçın başında üstün bir performans sergileyen Real Madrid, Kylian Mbappe'nin attığı iki golle 2-0 öne geçti.

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

Ancak ilk yarının sonunda kontrolü kaybeden Madrid ekibi, soyunma odasına 4-2 geride gitti.

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

Bu şok tablo, ikinci yarı öncesinde Ancelotti'yi değişiklik yapmaya itti.

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

ARDA 45 DAKİKADA KENARA ALINDI

İlk yarıda istenilen etkiyi yaratamayan Arda Güler, devre arasında oyundan alındı. Yerine Brahim Diaz oyuna dahil oldu.

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

ANCELOTTI'DEN ARDA'YA SAMİMİ AÇIKLAMA

Madrid merkezli Defensa Central'in haberine göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'e neden böyle bir karar verdiğini maçtan sonra bizzat anlattı.

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

İtalyan teknik adamın genç futbolcuya şu sözleri söylediği aktarıldı:

Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama: “Seni bu yüzden oyundan aldım…”

"Sen harika bir oyuncusun. Bu kulüpte büyük işler başaracaksın. Ama bugün Brahim'in sağ kanatta alanları daha iyi değerlendireceğini düşündük. Ayrıca Modric'i oyuna alarak orta sahadaki dengeyi yeniden kurmak istedik çünkü skor olarak gerideydik. Bu nedenle seni kenara almak zorunda kaldık."

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