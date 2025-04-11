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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Avrupa’dan Futbol İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında, Nicolo Zaniolo'nun da aralarında yer aldığı 12 sporcu mercek altına alındı. İşte gelişmenin ayrıntıları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 15:55
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İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var

İtalya'da yasa dışı bahis skandalı büyüyor. ANSA'nın geçtiği haberlere göre, aralarında Juventuslu Weston McKennie, Fiorentinalı Nicolò Zaniolo, Romalı Leandro Paredes ve Atalantalı Raoul Bellanova'nın da bulunduğu 12 sporcu, yeni bir soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var

Soruşturma kapsamında oyuncuların yasa dışı bahis platformlarını kullandıkları iddia edildi.

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var

Futbol maçlarına bahis oynanmadığı için, sporcuların ceza alma ihtimali düşük görülüyor.

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var

Ceza verilse bile bunun yalnızca 250 Euro'luk sembolik bir para cezası olacağı belirtildi.

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var

İşte o sporcular:

Alessandro Florenzi (Milan), Nicolo Zaniolo (Fiorentina), Mattia Perin, Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria, Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United) ve tenisçi Matteo Gigante.

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