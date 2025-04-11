İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var
İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında, Nicolo Zaniolo'nun da aralarında yer aldığı 12 sporcu mercek altına alındı. İşte gelişmenin ayrıntıları...
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Ceza verilse bile bunun yalnızca 250 Euro'luk sembolik bir para cezası olacağı belirtildi.
İşte o sporcular:
Alessandro Florenzi (Milan), Nicolo Zaniolo (Fiorentina), Mattia Perin, Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria, Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United) ve tenisçi Matteo Gigante.
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