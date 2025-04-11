İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 12 sporcu arasında Nicolo Zaniolo da var

İtalya'da yasa dışı bahis skandalı büyüyor. ANSA'nın geçtiği haberlere göre, aralarında Juventuslu Weston McKennie, Fiorentinalı Nicolò Zaniolo, Romalı Leandro Paredes ve Atalantalı Raoul Bellanova'nın da bulunduğu 12 sporcu, yeni bir soruşturma kapsamında incelemeye alındı.