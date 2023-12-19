Borussia Dortmund'da Edin Terzic krizi!

Alman basını, Bundesliga Devi Borussia Dortmund hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Milan ve Newcastle United'ın içinde bulunduğu ve 'ölüm grubu' olarak adlandırılan gruptan lider çıkmasına rağmen Borussia Dortmund yönetimi ve takımın lider oyuncuları teknik direktör Edin Terzic'ten şikayetçi.

OYUNCULAR KULÜBÜN CEO'SUNA GİTTİ

SkySports Almanya'nın yaptığı habere göre takımın lider oyuncularından oluşan ufak bir grup, kulüp CEO'su Hans-Joachim Watzke'ye teknik direktör Edin Terzic ile devam etmenin takım için iyi olmayacağını bildirdi.

Haberin devamında, Hans-Joachim Watzke'nin Edin Terzic'le yolların ayrılması halinde tercihinin Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner olacağı söylendi.

BEŞİKTAŞ'TA DA GÖREV YAPTI

2022 yılında Borussia Dortmund'un başına geçen Edin Terzic, takımın başında 70 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı ve maç başına 1.93 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon Borussia Dortmund, ligde geride kalan 15 maçta topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor.

Alman teknik adam 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı.