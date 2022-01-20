Athletic Bilbao 3-2 Barcelona (MAÇ SONUCU / ÖZET) - Barça'ya Kral Kupası'nda soğuk duş! Athletic Bilbao çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Athletic Bilbao'yla karşı karşıya gelen Barcelona'ya şok...

San Mames Barria Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.30'da başlayan maçta henüz 2. dakikada Muniain ile öne geçen Athletic Bilbao'ya 20'de Ferran Torres karşılık verdi.

86'da İnigo Martinez'le ev sahibi ekip tekrar öne geçti, 90+3'te Pedri maçı uzatmalara götüren golü kaydetti.

105+1. dakikada Athletic Bilbao, Muniain ile tekrar öne geçti, Barça bu gole karşılık veremeyince Athletic Bilbao, Kral Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.