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Nereden nereye! İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

Son olarak Fenerbahçe forması giyen daha sonra Alman ekibi Hannover ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici, 1 yılı aşkın yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli futbolcu Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan teklif almış ancak bu teklifleri geri çevirmişti. Ekici'nin yeni adresinin yeniden Almanya olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 11:12
Nereden nereye! İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

4 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Mehmet Ekici'de sıcak gelişme. 31 yaşındaki Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oluyor.

Nereden nereye! İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

Akşam'ın haberine göre; Tecrübeli futbolcunun eski takımı Nürnberg'in yolunu tutacağı iddia ediliyor. Nürnberg ile yarım sezon idmanlara çıkacak olan Mehmet Ekici, yeni sezonda takımın vazgeçilmezlerinden olmak istiyor.

Nereden nereye! İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

MEHMET EKİCİ HANNOVER'LA DA İDMANLARA ÇIKMIŞTI

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisinden beklenen performansı bir türlü veremeyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Mehmet Ekici, Hannover ile idmanlara çıkmıştı. Mehmet Ekici son olarak Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan teklif almış ancak bu teklifleri geri çevirmişti.

Nereden nereye! İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ OLAYLI OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Mehmet Ekici'yi Beşiktaş'a göndermek istemiş ancak oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtince uzun süre kadro dışı bırakılmıştı. Mehmet Ekici sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Nereden nereye! İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

FENERBAHÇE'DE 49 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertlilerde tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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