Nereden nereye! İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

4 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Mehmet Ekici'de sıcak gelişme. 31 yaşındaki Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oluyor.

Akşam'ın haberine göre; Tecrübeli futbolcunun eski takımı Nürnberg'in yolunu tutacağı iddia ediliyor. Nürnberg ile yarım sezon idmanlara çıkacak olan Mehmet Ekici, yeni sezonda takımın vazgeçilmezlerinden olmak istiyor.