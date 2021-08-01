Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Süper Final

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği son şampiyon Lille sezonun ilk resmi maçında PSG ile Süper Kupa finaline çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı 1 Ağustos Pazar günü saat 21:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ İSRAİL'DE YAPILIYOR!

Fransa League 1 şampiyonu Lille ile Fransa kupası şampiyonu yıldızlar karması PSG kozlarını paylaşacak. Mücadele, İsrail'in Tel-Aviv kentinde bulunan Bloomfield Stadyumu'nda oyananacak.

LILLE - PSG MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Jardim, Bradaric, Djalo, Botman, Reinildo, Araujo, Xeka, André, Bamba Burak Yilmaz, David

PSG: Navas, Hakimi, Bitshiabu, Kehrer, Kurzawa, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe, Draxler, Icardi, Gharbi

ZEKİ ÇELİK OYNAYAMAYACAK!

Lille'de Paris Saint Germain karşısında milli futbolcumuz Zeki Çelik cezası sebebiyle sahada yer alamayacak. PSG'de ise Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Neymar, Marquinhos, Donnarumma, Verratti, Sarabia, Di Maria, Paredes, Dagba ve Rafinha forma giyemeyecek.