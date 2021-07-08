Çizme modası!

EURO 2020 Yarı Finali'nde İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya, 1968 yılından bu yana süren Avrupa Şampiyonluk özlemini bitirmek istiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İtalya, ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde etti. Bu kupayı 53 yıl önce müzesine götüren Gök Mavililer, 1968'te gelen şampiyonluğun ardından 2000 ve 2012 yıllarında da final oynamıştı.

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıyor. Chiellini ile birlikte EURO 2012 Finali'nin ardından 2'nci kez finalde boy gösterecek Bonucci, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17'nci kez giyerek Gianluigi Buffon'u yakaladı. 34 yaşındaki savunmacı, finalde rekor kıracak.