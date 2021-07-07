İngiltere - Danimarka EURO 2020 yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İngiltere ile Danimarka yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere - Danimarka maçı 7 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Wembley Stadında oynanacak. Maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Sancho (Saka), Mount, Sterling, Kane

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL YOLU

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka ile karşılaşacak.

DANİMARKA'NIN YARI FİNAL YOLU

B grubunu Belçika'nın ardından 2. sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçti. Çeyrek finalde Çekya ile karşılaşan Danimarka 2-1 galip geldi. Yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

KASPER DOLBERG'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Danimarka'nın yıldızı Kasper Dolberg, EURO 2020'de kaydettiği 3 gol ile parmak ısırttı. İngiltere'de de Harry Kane 3 gol atarak takımı adına Raheem Sterling ile birlikte en golcü isim oldu.