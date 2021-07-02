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İsviçre - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

Son dakika EURO 2020 haberleri... Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında İsviçre ile İspanya karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 15:47
İsviçre - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - İspanya maçı 2 Temmuz Cuma günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata

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