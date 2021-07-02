İsviçre - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İsviçre ile İspanya çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - İspanya maçı 2 Temmuz Cuma günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata