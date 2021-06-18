Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika transfer haberi: İsviçre'nin Lugano takımı Demba Ba'yı resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberi: 'nin takımı 'yı resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberi: 'nın yeni takımı belli oldu. takımı, Senegalli golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı. ekibi resmi sitesinden, deneyimli santrfor ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 17:28
Son dakika transfer haberi: İsviçre'nin Lugano takımı Demba Ba'yı resmen açıkladı!

Son olarak Medipol 'de forma giyen kariyerini 'de sürdürecek. 'nde mücadele eden , 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı. Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Demba Ba, kariyerinde , , , , , ve kulüplerinde de forma giymişti.


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