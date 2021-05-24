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Ligi'nde Brondby 16 yıl sonra şampiyon oldu

liginin play-off son haftasında 'ı ağırlayan Brondby, 45 ve 51'inci dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı ve 16 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:33
Danimarka Ligi'nde Brondby 16 yıl sonra şampiyon oldu

Süper Ligi'nde Brondby, 16 yıl sonra şampiyonluk hasretine son verdi.

Ligde uygulanan play-off'un son haftasında 'ı ağırlayan Brondby, 45 ve 51'inci dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 61'e yükselten Brondby, evinde 'yi 4-0'lık skorla geçen ve 60 puana ulaşan geçen yılın şampiyonu 'ın 1 puan önünde sezonu tamamlamış oldu.

Yeni tip Corona virüsÜ (Covid-19) tedbirleri nedeniyle statlara sınırlı sayıda seyirci alınan Danimarka'da, Brondby-Nordsjaelland mücadelesi 10 bin taraftar önünde oynandı.

Son şampiyonluğuna yılında ulaşan ve toplamda 11 kez şampiyon olan Brondby, maçın ardından şampiyonluk kupasını taraftarı önünde kaldırdı.

ise 'den kiraladığı 'nın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada deplasmanda 'e 2-1 kaybetti ve sezonu 55 puanla 3. sırada tamamladı.

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