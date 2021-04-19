Haberler Avrupa’dan Futbol Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! Tepkiler vız geldi

'dan açıklaması! Tepkiler vız geldi

'nin kurulduğunun resmen açıklanması futbol dünyasında bazı kesimlerin tepkisini çekti. Organizasyonun 12 kurucu takımından biri olan 'dan açıklama geldi. ekibinin CEO'su , düzenlenecek turnuvanın Avrupa futbolunun geleceği olduğunu söyledi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:26
Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! Tepkiler vız geldi

tartışılmaya devam ederken, organizasyonun kurucu 12 takımından biri olan 'dan konuyla ilgili açıklama geldi. ekibinin SEO'su , "Sürdürülebilir bir kulüp olmaya devam etmek için bu sürecin bir parçası olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hogan açıklamasında, ", Avrupa futbolunun geleceği olacak. Sürdürülebilir bir kulüp olmaya ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorsak, bu sürecin bir parçası olmalı ve bu grubun dışında değil masada oturmalıyız." dedi.

LIVERPOOL TARAFTARI TEPKİLİ!
CEO'su Billy Hogan, Avrupa Süper Ligi ile ilgili her ne kadar olumlu konuştuysa da taraftarlar tam tersini düşünüyor. Liverpool taraftarı, 'a giderek astıkları pankartlarla takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılmasına tepki gösterdi.

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