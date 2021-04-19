Liverpool'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! Tepkiler vız geldi

Avrupa Süper Ligi tartışılmaya devam ederken, organizasyonun kurucu 12 takımından biri olan Liverpool'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Merseyside ekibinin SEO'su Billy Hogan, "Sürdürülebilir bir kulüp olmaya devam etmek için bu sürecin bir parçası olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Hogan açıklamasında, "Süper Lig, Avrupa futbolunun geleceği olacak. Sürdürülebilir bir kulüp olmaya ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorsak, bu sürecin bir parçası olmalı ve bu grubun dışında değil masada oturmalıyız." dedi.

LIVERPOOL TARAFTARI TEPKİLİ!

Liverpool CEO'su Billy Hogan, Avrupa Süper Ligi ile ilgili her ne kadar olumlu konuştuysa da taraftarlar tam tersini düşünüyor. Liverpool taraftarı, Anfield Road'a giderek astıkları pankartlarla takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılmasına tepki gösterdi.