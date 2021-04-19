Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Asla kabul edilemez

Son dakika spor haberleri: 'ndan açıklaması! "Asla kabul edilemez

resmi sitesinden, ile ilgili açıklamada bulundu. Bu girişimin kabul edilemez olduğunu belirten , Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun alacakları kararı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:59
Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Asla kabul edilemez

'nin kurulmasının resmen açıklanması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. () resmi hesabından yaptığı açıklamada, bu girişimin asla kabul edilemez olduğunu belirtti ve Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun alacakları kararı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

İşte o açıklama:

Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz.

Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.

Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır.

Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.

Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren 'na sergiledikleri bu duruş için adına teşekkür ediyoruz.

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