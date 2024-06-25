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GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024? | 98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?

Gazi Koşusu'nun 2024 yılında yapılacak 98.'si için tarih belli oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen ve Türk yarışçılığının en büyük koşusu kabul edilen Gazi Koşusu heyecanla beklenirken arama motorlarında 'Gazi Koşusu ne zaman 2024? 98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?' soruları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Gazi Koşusu detayları haberimizde...

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 11:26 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 08:57
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GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024? | 98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?

Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 98.'si için nefesler tutuldu. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2024 yılında yapılacağı tarih, yarışacak atlar ve ödül belli oldu. 98. Gazi Koşusu'na 22 asıl 2'si yedek olmak üzere toplam 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 5'i de dişi taylardan oluştu. Gazi Koşusu hakkında sorgulanan 'Gazi Koşusu ne zaman 2024? 98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

2024 GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Bu yıl 98.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nun 2024 tarihi, 30 Haziran olarak belirlendi. 30 Haziran Pazar günü saat saat 17.15'te başlaması beklenen yarış A Spor ekranlarında da yer alacak.

98. GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

  • Blue Sunset
  • Borrego
  • Cesur Ali
  • Countach
  • Dragon Flame
  • Festival Fever
  • Iron Sky
  • King Davut
  • Madras
  • Mr Baybars
  • Ride The Lighting
  • Severus Snape
  • Son Of Cooger
  • Tachyon
  • Tor Gold
  • Wolf Seyfo
  • Zizka
  • Bosetti
  • Giz
  • Look At The Star
  • Mangusta
  • Ohrid İncisi
  • Canotay
  • Collecter

98. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

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