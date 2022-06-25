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🐎96. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96.'sı için geri sayım başladı. 96. Gazi Koşusu'nu takip etmek isteyen yarışseverler, arama motorlarında 96. Gazi Koşusu ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, 96. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 96. Gazi koşusuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:30
🐎96. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı için heyecanlı bekleyiş başladı. Atçılığımızın derbisi niteliğindeki önemli koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayları 2400 metre çim pistte mücadele verecek.

Dünya çapında milyarca insanı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu, bu yıl kapılarını yarışseverlere açacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2.500.000 TL olarak belirlendi. 96'ncı Gazi Koşusu'nda ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.859.700 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4.578.450 TL'ye ulaşacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromunda yarışseverler saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler.

96. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusu; Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV'den canlı yayınlanacak.

🐎96. GAZİ KOŞUSU'NU CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son 7 yıldır Ahmet Çelik'in kazandığı Gazi Koşusu'nda bu sezon kimin birinci geleceği merakla beklenirken, 22 safkan Türk atçılığının en prestijli yarışını kazanmak için mücadele edecek. Yarışın favorilerinden Final Dance isimli safkan Halis Karataş ile start alırken, Ahmet Çelik Zala Bey isimli safkanla, Gökhan Kocakaya'da Sigoş isimli safkanla mücadele edecek. Genç yetenekler Vedat Abiş ve Görkem Özçelik ise Gazi Koşusu'nda ilk kez start alacak.

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