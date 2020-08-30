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30 Ağustos 2020, Pazar
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Rekor ’da

Rekor Mümin Çılgın’da

'nin gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak kabul edilen toplam 9 kezle Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

'nin gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak kabul edilen toplam 9 kezle Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu. İşte Mümin Çılgın'ın kazandığı safkanlar ve yıllar: Helena De Troi (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991.

  1. 30.8.2020
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