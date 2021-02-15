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Belediyesporlu atletler ’da piste çıktı

, ’da düzenlenen ’nda başarılı bir performansa imza attı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:49
İzmit Belediyesporlu atletler İstanbul’da piste çıktı

, Ataköy Kapalı Atletizm Pisti'nde yapılan 'nda 14 sporcu ile mücadele etti. Bin 470 sporcunun mücadele ettiği şampiyonda 60 Metre büyük bayanlarda İzmitli finale kadar yükselmeyi başardı. 3 bin metre koşusunu 11 dakika 22 saniyede bitiren Belediyesporlu ise kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Pandemi dönemi olmasına rağmen çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesporlu atletler, şampiyonada geçen yıla göre daha iyi dereceler elde etti. Sıradaki hedeflerinin . Ligi'nde ilk 2 takım arasına girmek olduğunu kaydeden Atletizm Takımı Antrenörü , çalışmalarının bu yönde süreceğini kaydetti.

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