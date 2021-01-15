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'li atlet McNeal'a atletizmden geçici men cezası

Olimpiyat şampiyonluğu bulunan 'li sporcu , atletizmden geçici men cezası aldı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 10:40
ABD'li atlet McNeal'a atletizmden geçici men cezası

Kadınlar 100 metre engellide olimpiyat şampiyonluğu bulunan 'li sporcu , geçici olarak atletizmden men cezası aldı.

Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sporcunun dopingle mücadele protokollerini ihlal ettiği kaydedildi.

Kadınlar 100 metre engellide 'nda altın madalya kazanan McNeal, 'nın başkenti 'da düzenlenen 'nda da podyumun zirvesine çıkmıştı.

Testlere girmediği için bir yıl ceza alan ve 'nı kaçıran ABD'li atlet, yine suçlu bulunması halinde 8 yıla kadar cezayla karşı karşıya kalabilir.

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