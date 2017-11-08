IOC'den Fredericks'e veto
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ardından eski olimpiyat madalyalı Namibyalı sporcu Frankie Fredericks'in görevine son verdi.
IOC'den yapılan açıklamada, olimpiyatların ev sahipliği sürecinde rüşvet aldığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçen hafta Fransız savcılar tarafından hakkında soruşturma açılan Fredericks'in kurum içindeki görevlerine son verildiği duyuruldu. Açıklamada, hakkındaki iddialar nedeniyle 50 yaşındaki Fredericks'in, IOC'nin imajını olumsuz yönde etkilediği ve bu nedenle yönetim kurulunca alınan kararla üyeliğinin düşürüldüğü de belirtildi.
Fredericks'in, 2016'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyatların ev sahipliği sürecinde Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack'tan 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor. Eski atlet, Barcelona 1992 ve Atlanta 1996'daki olimpiyatlarda 100 ve 200 metre kategorilerinde gümüş madalya kazanırken, 1993'teki Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya elde etmişti.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:19
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 18
Yorum
saran başkan fb şampiyon şu aziz giderse saran gelirse dünya kulübü oluruz aykutla volkanı da al git aziz
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Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 3
Yorum
recep valbuena,alper ve isla acilen gönderilsin.cok ileriye cikiyor bunlar.oyun düzenimiz bozuluyor.
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 5
Yorum
yollayın şunu hemen kurtulalım şundan on numara kim alper kim vasatın önde gideni
IOC'den Fredericks'e veto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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