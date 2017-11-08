IOC'den Fredericks'e veto

IOC'den yapılan açıklamada, olimpiyatların ev sahipliği sürecinde rüşvet aldığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçen hafta Fransız savcılar tarafından hakkında soruşturma açılan Fredericks'in kurum içindeki görevlerine son verildiği duyuruldu. Açıklamada, hakkındaki iddialar nedeniyle 50 yaşındaki Fredericks'in, IOC'nin imajını olumsuz yönde etkilediği ve bu nedenle yönetim kurulunca alınan kararla üyeliğinin düşürüldüğü de belirtildi.

Fredericks'in, 2016'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyatların ev sahipliği sürecinde Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack'tan 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor. Eski atlet, Barcelona 1992 ve Atlanta 1996'daki olimpiyatlarda 100 ve 200 metre kategorilerinde gümüş madalya kazanırken, 1993'teki Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya elde etmişti.