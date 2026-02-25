Fenerbahçe’yi yeneceğiz

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, konuk edecekleri Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini söyledi.
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, konuk edecekleri Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini söyledi. Kayserispor'a deplasmanda son dakika golüyle 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Başkan Perçin, "Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıp, elimizden geleni yapacağız. Antalyaspor olarak stadı doldurup puan ya da puanları alacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın tribünleri doldurmasını istiyoruz" diye çağrıda bulundu.