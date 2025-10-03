CANLI SKOR ANA SAYFA
Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama! İstifa mı edecek?

Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama! İstifa mı edecek?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'a 5-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 22:42
Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama! İstifa mı edecek?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'a 5-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımda Emre Belözoğlu yaptığı açıklamala ile dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Bu beş golde dört tane bireysel hatamız var. Bu hataların altında yatan şey sadece oyuncu performansı üzerinden değerlendirilmemeli. Benim de kendi adıma çıkarmam gereken paylar var. Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı merak etmesin. Geçen sene çok zorlu bir süreçte buraya geldik. Son iki hafta hariç işler iyi gidiyordu. Bize karşı bakışı son haftalarda hissediyorum Antalya'da. O yüzden başkanla konuşup gerekeni yapacağım.

