CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Antalyaspor Tanıdık maestro

Tanıdık maestro

Transferi açtıktan sonra imza şov yapan Akrepler’de teknik direktör Emre Belözoğlu, İtalya’da Palermo’daki Boşnak hücumcuyla anlaşmak üzere olduklarını müjdeledi

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tanıdık maestro

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosuna takviyeleri sürdürüyor. Ajansspor'daki habere göre; şu ana kadar Kerem Kayaarası, Doğukan Sinik, Abdülkadir Ömür, Poyraz Yıldırım, Georgiy Dzhikiya, Hüseyin Türkmen, Tomas Cvancara, Kenneth Paal ve Nikola Storm'u renklerine bağlayan Akrepler, 2023-2024 sezonunda kırmızı- beyazlılarda ter döken, bonservisi İtalya Serie B takımlarından Palermo'da olan Dario Saric'i tekrardan kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BUGÜN, YARIN TRANSFER NETLEŞİR

İtalya basınından ilovepalermocalcio. com'a konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta sahanın transferi için şöyle konuştu: "Kulüpler görüşüyor. Henüz resmiyet kazanmış bir şey yok ama anlaşmanın bugün ile yarın arasında netleşebileceğini düşünüyorum. Başarılı bir orta saha oyuncusu ve çeşitli rollerde oynayabiliyor. Karakterli bir adam. Bunu hem saha içinde hem de saha dışında takım için iyi kullanabilir. Yaklaşık iki hafta önce Saric ile görüştüm ve Antalya'ya geri dönmek isteğini söyledi."

WEBO AYRILDI

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Pierre Webo, yollarını ayırdı. Kırmızıbeyazlılara veda eden Kamerunlu teknik adamın Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Fransa Ligue 2'deki takımı Dunkerque'le görüşüyor.

Üründül'den flaş F.Bahçe yorumu!
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu!
DİĞER
Ömer Üründül'den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! "Fenerbahçe'nin en iyi transferi"
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? 12:32
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim 12:29
FCSB - Drita maçı hangi kanalda? FCSB - Drita maçı hangi kanalda? 12:28
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? 12:20
Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? 12:14
PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? 12:09
Daha Eski
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! 12:08
G.birliği, yeniden Süper Lig'de! G.birliği, yeniden Süper Lig'de! 11:48
Hacken - Brann maçı hangi kanalda? Hacken - Brann maçı hangi kanalda? 11:45
Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! 11:36
AEK Larnaca - Legia Varşova maçı hangi kanalda? AEK Larnaca - Legia Varşova maçı hangi kanalda? 11:28
TFF'den Ümit Aktan'a başsağlığı... TFF'den Ümit Aktan'a başsağlığı... 11:24