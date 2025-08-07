Tanıdık maestro

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosuna takviyeleri sürdürüyor. Ajansspor'daki habere göre; şu ana kadar Kerem Kayaarası, Doğukan Sinik, Abdülkadir Ömür, Poyraz Yıldırım, Georgiy Dzhikiya, Hüseyin Türkmen, Tomas Cvancara, Kenneth Paal ve Nikola Storm'u renklerine bağlayan Akrepler, 2023-2024 sezonunda kırmızı- beyazlılarda ter döken, bonservisi İtalya Serie B takımlarından Palermo'da olan Dario Saric'i tekrardan kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BUGÜN, YARIN TRANSFER NETLEŞİR

İtalya basınından ilovepalermocalcio. com'a konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta sahanın transferi için şöyle konuştu: "Kulüpler görüşüyor. Henüz resmiyet kazanmış bir şey yok ama anlaşmanın bugün ile yarın arasında netleşebileceğini düşünüyorum. Başarılı bir orta saha oyuncusu ve çeşitli rollerde oynayabiliyor. Karakterli bir adam. Bunu hem saha içinde hem de saha dışında takım için iyi kullanabilir. Yaklaşık iki hafta önce Saric ile görüştüm ve Antalya'ya geri dönmek isteğini söyledi."

WEBO AYRILDI

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Pierre Webo, yollarını ayırdı. Kırmızıbeyazlılara veda eden Kamerunlu teknik adamın Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Fransa Ligue 2'deki takımı Dunkerque'le görüşüyor.