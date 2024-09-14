Hedef ilk 6

Tottenham, Newcastle United ve Everton gibi devlerin formasını giyen Andros Townsend'i kadrosuna katan Antalyaspor, yıldız isim için dün imza töreni düzenledi. İngiliz yıldız, Antalyaspor'a imza attığı için mutlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Kültür, hava ve oyun sistemi değişikliği ile ilgili gözlemlerim oldu. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Artık takımın bir parçasıyım. Türkiye'de yarışmacı ve mücadeleci bir lig var. İki lig arasındaki ana fark ise tempo farkı. Buradaki tempo daha yavaş. Benim asıl görevim asist yapmak ama elimden geldiğince gol atmak da istiyorum. Bu sene hedefimiz, ilk 6 içinde yer almak olmalı." Townsend, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

ABDURRAHİM DE İMZALADI

Antalyaspor ayrıca Ankaragücü'nden sol bek Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sol bek mevkiinde görev yapan 25 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giyen Abdurrahim, 20 maçta forma giyip 1 asist yaptı.