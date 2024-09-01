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Mehmet Aurelio: Başakşehir kalitesini kullandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-2 mağlup olan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Başakşehir'in ikinci yarıda kalitesini ortaya koyarak haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 22:44
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Mehmet Aurelio: Başakşehir kalitesini kullandı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, "Burada favori takım Başakşehir'di. Zorlu bir takıma karşı oynadık, ilk yarıda çalışmalarımızın sonucuyla 2-0 öne geçtik. Devre de 2-1 sona erdi. Devre arasında oyunumuzu devam ettirmek istedik ama ikinci yarıya düşük ritimde başladık. Başakşehir kalitesini kullanarak skoru değiştirdi. Elimizden geleni yaptık ancak çok farklı mağlup olduk. Önümüzdeki ilk maçta Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Elimizden geleni yaparak kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Aurelio, Başakşehir'in güçlü bir kadrosu olduğunu ve haklı bir galibiyet aldığını sözlerine ekledi.

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