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Antalyaspor'da peşpeşe ayrılık! Sinan Gümüş...

Fraport TAV Antalyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Akdeniz temsilcisinde, 5 oyuncuya kulüp bulması istendi. İşte ayrıntılar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:37
Antalyaspor'da peşpeşe ayrılık! Sinan Gümüş...

Spor Toto Süper Lig'de galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Fraport TAV Antalyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kırmızı beyazlılarda 5 oyuncu ile yolların ayrılması, 3 ya da 4 transfer yapılması bekleniyor.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybederek galibiyet özlemini 6 haftaya çıkaran Antalyaspor, 1 günlük iznin ardından cumartesi günü sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını 24 Ocak günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin ile yöneticiler arasında transfer hareketliliği yaşanıyor. Antalyaspor'da 5 oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları istenirken, yerlerine ise 3 ya da 4 transfer yapılması amaçlanıyor.

Antalyaspor'un Ümraniyespor maçı öncesi sakat ve cezalı 4 eksik oyuncusu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Haji Wright, Ghacha ve Fedor Kudryashov ile Galatasaray maçında kırmızı kart gören Luiz Adriano cumartesi günü oynanacak mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

3 TRANSFER YAPILDI
Antalyaspor, kadrosuna Portekiz ekibi Benfica'dan kaleci Helton Leite ve son olarak İsveç ekibi Malmö'de forma giyen orta saha oyuncusu Erdal Rakip'i kattı. İki oyuncu da ligde Galatasaray'a karşı forma giyerken özellikle kaleci Helton Leite'nin yaptığı kurtarışlar dikkati çekti. Kırmızı beyazlılar sezon başında Hull City'e sattığı eski oyuncusu Doğukan Sinik'i de sezon sonuna kadar kiraladı.

Antalyaspor, ara transfer döneminde 3 oyuncusunu ise kiralık olarak gönderdi. Gökdeniz Bayrakdar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor'a, Erkan Eyibil yine Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne, kaleci Doğukan Özkan ise TFF 2'nci Lig ekiplerinden Pazarspor'a kiralandı.

5 OYUNCUYA TAKIM BULMASI SÖYLENDİ
Fraport TAV Antalyaspor'da Admir Mehmedi, Sinan Gümüş, Soner Aydoğdu, Luyindama ve Hakan Özmert'ten kulüp bulmaları istendi. Bu futbolcuların takım bulmaları halinde gönderilmeleri konusunda kolaylık sağlanacak. 5 oyuncu içerisinde Soner Aydoğdu'nun Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor ile anlaştığı öğrenildi.

Ligde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, ara transfer döneminde ise 3 ya da 4 transfer daha planlıyor. Kırmızı beyazlı ekip 1 forvet, 2 defans ve imkanlar dahilinde 1 de orta sahaya takviye yapmayı amaçlıyor.

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