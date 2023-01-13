Haberler Antalyaspor Antalyaspor'a dönen Doğukan Sinik konuştu: Kendim evimde hissediyorum

Antalyaspor'a dönen Doğukan Sinik konuştu: Kendim evimde hissediyorum

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, eski futbolcusu Doğukan Sinik'i yarım sezonluğuna kiraladı. Doğukan, transfer sonrası açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 12:00
Antalyaspor'a dönen Doğukan Sinik konuştu: Kendim evimde hissediyorum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City'den Doğukan Sinik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle 23 yaşındaki Doğukan Sinik, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende açıklamalarda bulunan Doğukan, Antalyaspor'da döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Kendisi için süre almanın önemine dikkati çeken Doğukan, "Kendimi evimde, yuvamda hissediyorum. Benim açımdan güzel bir tercih oldu. Takımı, hocayı biliyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim." dedi.

İngiltere'de antrenman sistemini maçlara benzeten Doğukan, "Çok ağır antrenmanlar yaptık. Buradaki antrenman sistemiyle çok farklı antrenmanlarımız. O nedenle hazırım. Çok fazla şans bulamadığım için döndüm." değerlendirmesinde bulundu.

Doğukan, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendisine her zaman destek olduğunu kaydetti.

Asbaşkan Emrah Çelik: "Haji Wright ilgili 8 kulüple görüşüyoruz"

Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik ise kulübün transfer engelini büyük bir özveriyle kaldırdıklarını dile getirdi.

Erkan Eyibil'i Gençlerbirliği'ne, Gökdeniz Bayrakdar'ı da Bodrumspor'a kiraladıklarını anımsatan Çelik, "Bugün de Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiralıyoruz. Yuvana hoş geldin. Allah geçen yılki başarılarının devamını nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Forvet oyuncuları Haji Wright ile ilgili son günlerde transfer haberlerinin çıktığını hatırlatan Çelik, "Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek. Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Haji Wright ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır." diye konuştu.

Çelik, takıma yeni takviyeler de yapacaklarını sözlerine ekledi.

DİĞER
Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve daha nicesi... Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık! Ama gerçek bambaşka çıktı!
Eskişehir'de Tuğçe Can'ın katili yoğun bakımda! Yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
Galatasaray'da stoper operasyonu! Erden Timur...
Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Doğukan yeniden Antalya’da
Akrepler’de Sehic iddiası
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:47
Napoli - Juventus maçı saat kaçta? Napoli - Juventus maçı saat kaçta? 11:23
Denizlispor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:57
Aston Villa - Leeds United maçı saat kaçta? Aston Villa - Leeds United maçı saat kaçta? 11:06
Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam... Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam... 11:11
Celta Vigo - Villarreal maçı saat kaçta? Celta Vigo - Villarreal maçı saat kaçta? 11:13
Daha Eski
Eski takımına mı dönüyor? Flaş iddia Eski takımına mı dönüyor? Flaş iddia 09:20
Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer... Ali Koç Jorge Jesus görüşmesini yazdı! 4 transfer... 09:48
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 09:53
Fırtına transferlerini o ligden yapacak! Fırtına transferlerini o ligden yapacak! 10:02
Büyükekşi: Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz Büyükekşi: Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz 10:29
Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:51