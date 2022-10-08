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Antalyaspor Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Konyaspor'un son saniyelerde attığı gol sonrası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:06 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:15
Antalyaspor Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ve Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadele, Konyaspor'un 90+9'da bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor'un golü, 51. dakikada Fernando'dan. Konyaspor ise 90+6. dakikada Calvo'nun golüyle, Antalyaspor'a karşılık verdi.

Bu sonuçla Antalyaspor, 7 puanla 15. sırada yer aldı. Konyaspor ise 18 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Antalyaspor bir sonraki maçını Alanyaspor deplasmanında oynayacak. Konyaspor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Wright'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarıya gitti.

39. Soner Dikmen'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Alperen Uysal soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

46. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Wright'in şutunda top yandan auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

51. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Ghacha'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Fernando'nun, ceza yayı üzerinden düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

68. dakikada Muhammed Demir'in ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Alperen Uysal tehlikeyi önledi.

70. Güray Vural'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Luiz Adriano'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic topu kontrol etti.

81. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Calvo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

90+6. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahasına ortasına yükselen kaleci Alperen Uysal'dan seken topu önünde bulan Calvo topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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