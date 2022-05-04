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Akrepler’de gündem Haji Wright

Antalyaspor, art arda golleri sıralayan Haji Wright konusunda düğmeye basıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Akrepler’de gündem Haji Wright
Antalyaspor, art arda golleri sıralayan Haji Wright konusunda düğmeye basıyor. Sezon başında Danimarka ekibi SönderjyskE'den satın alma opsiyonlu bir yıllığına kiralanan 24 yaşındaki genç santrfor, 35 haftada 12 gole imza attı. Akrepler'in 13 maçlık yenilmezlik serisinde büyük bir pay sahibi olan ABD'li golcünün 1.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünen kırmızı-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde SönderjyskE'yle masaya oturacağı öğrenildi. Wright, 29'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 32 maçta 1809 dakika süre aldı.
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