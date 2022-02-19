Antalyaspor'un yıldızı Fernando Lucas Martins'in maaşı belli oldu

Sezon başında Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelmesine rağmen Türkiye serüvenine Antalyaspor'da başlayan Fernando Lucas Martins, ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. 3-0 kazanılan Karagümrük maçında attığı gol ve yaptığı asistin dışında ortaya koyduğu performansla da tam not alan Brezilyalı, galibiyetin mimarı oldu. Futbol otoriteleri tarafından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları arasında gösterilen 29 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kalırken, 83 kez topla buluştu ve yüzde 92.5'lik pas başarı oranı yakaladı. 6 orta, 5 şut pası, 1 şut ve 3 pas arasıyla maçı tamamlayan Fernando, bir anlamda ortaya koyduğu bu başarılı grafikle maaşını da çıkarmış oldu.

225 BİN EURO KAZANIYOR

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonuna kadar 225 bin Euro (3.5 milyon TL) kazanacak Fernando Lucas Martins'in üstün performansıyla kazanılan Karagümrük maçının galibiyet primi ise 2 milyon 700 bin TL oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Antalyaspor kasasına girecek galibiyet primiyle birlikte Fernando'nun da yarım sezonluk maaşının büyük kısmı karşılanmış oldu.

1 YIL OYNAMADAN GELDİ

Geçtiğimiz ağustos ayında BJ Guoan'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu, Antalyaspor'a transfer olana kadar yaklaşık 1 yıl resmi karşılaşmada forma giymedi. Son maçına 10 Aralık 2020 tarihinde Ulsan Hyundai ile oynanan AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına çıkan Fernando, o karşılaşmada 63 dakika sahada kalmıştı.

BONSERVİS ÖDEMEYEN İLK TAKIM

Kariyerinde BJ Guoan'ın yanı sıra Gremio, Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova formalarını giyen Fernando için bugüne kadar tam 46 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödendi. 12.5 milyon Euro ile en yüksek bedeli 2016 yılında Spartak Moskova, Sampdoria'ya öderken, başarılı futbolcunun transferi için bonservis ödemeyen ilk takım Antalyaspor oldu.