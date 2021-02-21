Haberler Antalyaspor Orgill hastaneye kaldırıldı!

Orgill hastaneye kaldırıldı!

'in 26. haftasında oynanan FK - maçında Orgill sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Çarpmaya bağlı olarak baş dönmesi yaşadığı öğrenilen tecrübeli golcünün, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 18:38
Orgill hastaneye kaldırıldı!

'in 26. haftasındaki -Fraport TAV maçında sakatlanan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill, hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında karşı karşıya kaldığı Gaziantep kalecisi ile çarpışarak sakatlanan Orgill, oyuna devam edemedi.

Sağlık ekipleri tarafından saha kenarına alınan Orgill, daha sonra ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Çarpmaya bağlı olarak baş dönmesi yaşadığı öğrenilen tecrübeli golcünün, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

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