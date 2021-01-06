Antalyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Hatayspor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray ile berabere kalan Akdeniz ekibi kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Konuk Karagümrük ise geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a yenilerek sahasında ilk yenilgisini almıştı. İstanbul ekibinin deplasmanda henüz galibiyeti bulunmuyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Hakan, Nuri, Amilton, Gökdeniz, Doğukan, Orgill
Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Hedenstad, Borini, Ndao, Sobiech