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Antalyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

Son dakika haberleri | 'in 17. haftasında Antalyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray ile berabere kalan Akdeniz ekibi kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Konuk Karagümrük ise geçtiğimiz hafta 'a yenilerek sahasında ilk yenilgisini almıştı. İstanbul ekibinin deplasmanda henüz galibiyeti bulunmuyor. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:56 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:58
Antalyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI

'in 17. haftasında Antalyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray ile berabere kalan Akdeniz ekibi kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Konuk Karagümrük ise geçtiğimiz hafta 'a yenilerek sahasında ilk yenilgisini almıştı. İstanbul ekibinin deplasmanda henüz galibiyeti bulunmuyor.


İLK 11'LER

Antalyaspor: , , , , Kudriashov, , , , , , Orgill

Karagümrük: , , , Campi, Balkovec, , Ndiaye, Hedenstad, Borini, Ndao, Sobiech

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