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05 Mart 2020, Perşembe
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Murat Süğlün: bu yarışı bırakmayacak

Murat Süğlün: Antalyaspor bu yarışı bırakmayacak

Kulübü , maçında aldıkları mağlubiyetin dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor’un kupa yarışını bırakmayacağını söyledi.

'nda 10 kişi kalan 'a son dakikalarda gelen golle 1-0 mağlup olan , turu geçmek için umutlu. Sahalarında aldıkları mağlubiyeti değerlendiren Antalyaspor , skor yönünden 'Şansız bir maç' olarak değerlendirdiği kupa maçına ilişkin, "Çift karşılaşmalı bir maç trafiği olacağı için 1-0'lık mağlubiyet dezavantaj gibi gözükse de, Antalyaspor deplasmanda oynayacağı maçta da hiçbir zaman bu yarışı bırakmayacak" dedi.

"MAĞLUBİYET TAKIMIMIZI ETKİLEMEYECEK"
Ligde yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerinin altını çizen Süğlün, "Devre arasında en iyi yapan takımlardan bir tanesiyiz. Tüm transferlerimiz inanılmaz ve pozitif yönde takıma etki yaptı. Mağlubiyet takımımızı etkilemeyecek. Kupa başka bir şey, lig başka bir şey. Bunun herkes bilincinde" diye konuştu.

  1. 05.03.2020
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