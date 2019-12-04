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04 Aralık 2019, Çarşamba
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: İlk maç sonunda avantaj sağladık

Stjepan Tomas: İlk maç sonunda avantaj sağladık

Tomas, 'nda Eyüpspor’a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetin kendilerine ilk maç sonunda avantaj sağladığını söyledi.

Antalyaspor, Ziraat 5. Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, maça iyi başladıklarını belirterek, "Takımı tebrik ediyorum. Baskılı ve önde başladık. Erken golü attık. 3-0 galip geldik. İlk maç sonunda avantaj sağladık. Oyuncularım iyi mücadele etti, iyi iş çıkardı. Bu inşallah bize maçına moral getirecek. Trabzonspor takımı çok iyi. Biz de iyi hazırlanacağız. İyi analiz edeceğiz. Taraftarımız da bizi maçta destekleyecek. Biz 3 puan için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

  1. 04.12.2019
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