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09 Temmuz 2019, Salı
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'da 'le yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Osman Çelik'le yollar ayrıldı

ekiplerinden 'da 27 yaşındaki defans oyuncusu 'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

ekiplerinden 'da 27 yaşındaki defans oyuncusu 'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcuları Osman Çelik ile karışılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Verdiği hizmetler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Antalyaspor'un altyapısından yetişen Osman Çelik, daha önce 'a kiralanmış, iki yıl burada oynadıktan sonra 2018-2019 sezonu başında takıma dönmüştü.

Çelik, geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'de 1, 'nda ise 6 maçta görev yaptı.

  1. 09.07.2019
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