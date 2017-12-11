Leonardo'dan ayrılık açıklaması: İstifa ettim çünkü...
Antalyaspor'un eski teknik direktörü Leonardo Araujo, Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığı bırakması nedeniyle takımdan ayrıldığını ifade etti.
Brezilyalı teknik adam Leonardo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalyaspor'dan ayrılık sürecine açıklık getirmek istediğini belirterek, "Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. Görevden ayrıldıktan sonra Türk medyasına hiç konuşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım çünkü başkan görevi bırakıyordu. Nitekim bu ayrılık bugün gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor, Leonardo'nun görev yaptığı yaklaşık 2,5 aylık süre boyunca Süper Lig'de 2 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
Leonardo'dan ayrılık açıklaması: İstifa ettim çünkü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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