 Leonardo'dan ayrılık açıklaması: İstifa ettim çünkü... – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Leonardo'dan ayrılık açıklaması: İstifa ettim çünkü...

    Leonardo'dan ayrılık açıklaması: İstifa ettim çünkü...

    Antalyaspor'un eski teknik direktörü Leonardo Araujo, Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığı bırakması nedeniyle takımdan ayrıldığını ifade etti.

    Brezilyalı teknik adam Leonardo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalyaspor'dan ayrılık sürecine açıklık getirmek istediğini belirterek, "Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. Görevden ayrıldıktan sonra Türk medyasına hiç konuşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım çünkü başkan görevi bırakıyordu. Nitekim bu ayrılık bugün gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

    Antalyaspor, Leonardo'nun görev yaptığı yaklaşık 2,5 aylık süre boyunca Süper Lig'de 2 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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